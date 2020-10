19-10-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Ligfiets verpletterd, vrouw wonderwel lichtgewond

Meeden - Op de Zevenwoldsterweg/ Hereweg in Meeden is maandagmiddag rond half 5 een vrouw op een ligfiets geschept door een vrachtwagen. De vrouw had `een engeltje` op haar schouder.

Het voorwiel van de ligfiets werd daarbij verpletterd, wonderwel raakte de vrouw gelukkig maar lichtgewond door het ongeval. Ze werd gecontroleerd door ambulance personeel maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens.