19-10-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Eerste coronapatiënt sinds tweede corona-golf overgevlogen naar Groningen

Groningen - Voor de eerste keer sinds de tweede corona-golf is er een coronapatiënt per traumahelikopter naar Groningen gebracht.

Het transport van de coronapatiënt vond vanavond plaats met een speciaal ingerichte intensive care traumahelikopter. De coronapatiënt werd overgeplaatst vanaf het ziekenhuis in Zaandam en werd met de traumahelikopter overgevlogen naar Groningen Airport Eelde.





De traumahelikopter landde omstreeks twintig voor zeven op vliegveld Eelde. Vanaf vliegveld Eelde werd de patiënt met een Mobiele Intensive Care Unit (MICU), een speciaal ingerichte intensive care ambulance, over de weg verder vervoerd richting één van de twee ziekenhuizen in Groningen.









In het voorjaar van dit jaar, tijdens de eerste corona-golf, werd de helikopter voor het eerst ingezet voor een groot aantal vluchten van en naar binnenlandse én buitenlandse ziekenhuizen om coronapatiënten over te vliegen. Sinds vandaag, maandag 19 oktober, is de traumahelikopter (Lifeliner 5) weer inzetbaar om coronapatiënten over te vliegen tussen de intensive care afdelingen van ziekenhuizen.