20-10-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Auto belandt in de sloot bij Woldendorp

Woldendorp - Dinsdagochtend omstreeks kwart voor acht kregen de hulpdiensten een melding van een verkeersongeluk aan de A.E. Gorterweg / N992 bij Woldendorp.

Bij aankomst van de eerste hulpdiensten bleek er een auto in de sloot te zijn gereden. De bestuurder kon zelfstandig het voertuig verlaten. Aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over de bestuurder. Of de bestuurder uiteindelijk mee moest naar het ziekenhuis, is onbekend.

Over de toedracht van het ongeluk, is nog niks bekend. Een bergingsbedrijf zal de auto uit de sloot halen en gaan bergen.