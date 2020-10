20-10-2020, Bron: Politie.nl

Inzet stroomstootwapen vergelijkbaar met vorig jaar

Nederland - Het aantal keren dat de politie het stroomstootwapen in 2019 heeft ingezet is vergelijkbaar met een jaar daarvoor.

Bij 63% van de inzetten was enkel het dreigen met het stroomstootwapen voldoende om de situatie onder controle te krijgen.

Van de 177 inzetten tussen februari 2019 en februari 2020 is het stroomstootwapen 62 keer daadwerkelijk afgevuurd.

Sinds 2017 zit het stroomstootwapen als proef in de standaarduitrusting van agenten in de basisteams Zwolle en Amersfoort en het team Surveillancehonden Rotterdam. Daarvoor zat het wapen in de basisuitrusting van de Ondersteuningsgroep Noord-Nederpand. Vorig jaar is besloten het stroomstootwapen landelijk in de basisuitrusting op te nemen. Hiervoor is 5 jaar uitgetrokken vanwege de aanbesteding van het wapen en de opleiding voor het gebruik.