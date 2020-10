20-10-2020, Politie Westerkwartier Facebook, bron

Eigenaar gezocht van gedumpte verwaarloosde hond in Marum

Marum - De politie in het Westerkwartier is op zoek naar de eigenaar van een verwaarloosde hond die deze week in Marum werd gedumpt.

De politie in het Westerkwartier kreeg afgelopen week via de dierenambulance een trieste melding van een gedumpte hond in Marum. Melders hadden het dier verdwaasd zien rondlopen. Ter plaatse bleek de hond in zeer slechte conditie en omstandigheden wezen er op dat de hond was gedumpt. De dierenambulance heeft de hond naar een dierenarts gebracht. Daar bleek het beeste vanwege de slechte conditie niet meer te redden.

De politie doet nu onderzoek naar deze zaak. Ze zijn op zoek naar de eigenaar van de hond en mensen die meer van het beestje weten. Kenmerken van de hond: - Niet gecastreerde reu - Niet gechipt - Geschatte leeftijd rond de 10 jaar - Ras is onbekend Heeft u informatie over de hond, of heeft u wat gezien of gehoord met betrekking tot deze situatie. Neemt u contact op met de politie, dit kan via 0900-8844. BVH: 2020289811