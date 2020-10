20-10-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Man gewond bij schietpartij aan de Huygensstraat in Groningen (Video)

Groningen - In de Huygensstraat in de stad Groningen werd dinsdagavond rond 20:40 uur een schietpartij gemeld.

De politie is ter plaatse met meerdere voertuigen en heeft de straat afgesloten met een afzetlint. Wat er precies aan de hand is en of er gewonden zijn gevallen, is nog onduidelijk. De politie is op dit moment bezig met sporenonderzoek. Ook is er een ambulance ter plaatse.

Ook laat de politie weten dat er op dit moment nog geen verdachte is aangehouden en dat ze onderzoek gaan doen naar het incident.





Update 21:46 uur:

De politie meldt via

De politie meldt via Twitter de signalement van de vermoedelijke verdachte. Ook wordt gebruik gemaakt van Burgernet.

Signalement verdachte:

De vermoedelijke verdachte is een blanke kale man van ongeveer 1.85m. Hij droeg een bomberjack, vermoedelijk blauw van kleur. Een getuige heeft de verdachte weg zien fietsen in de richting van Hoornsediep.









