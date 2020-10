21-10-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Brugdeel op zijn plaats gebracht

Winschoten - Een mooie klus vanmorgen. Het brugdeel, dat gemaakt is in de stad Groningen, was dinsdag al per schip naar Winschoten gekomen. Naast het Winschoterdiep staan twee grote hijskranen van elk 700 ton meldt het Streekblad.

Die hijskranen tilden het 23 meter lange en 86 ton wegende brugdeel woensdagmorgen op zijn plek. De werkzaamheden duren waarschijnlijk nog de hele ochtend. Het verkeer heeft geen last van de werkzaamheden. Voor de scheepvaart is het Winschoterdiep op 21 oktober gestremd. Zie ook Streekblad.nl Kijk LIVE