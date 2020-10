21-10-2020, Henk Frans & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Gewonde bij ongeval Papierbaan in Winschoten

Winschoten - Woensdagmiddag om 13:48 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een verkeersongeval aan de Papierbaan in Winschoten.

Ter plaatse bleken twee auto's tegen elkaar te zijn gebotst. Eén van bestuurders raakte gewond en werd behandeld in een ter plaatse gekomen ambulance. Daarna is de bestuurder met een forse hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.





Toegesnelde omstanders zorgde ervoor dat de weg werd schoon gemaakt. Door het ongeval raakte beide auto's zwaar beschadigd. Ze werden afgesleept door een berger.





Wat de oorzaak van het ongeval is, is op dit moment onbekend. De politie noteerde gegevens en zal onderzoek doen.