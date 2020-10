21-10-2020, Oogtv.nl (Bron) & Twitter

Auto belandt naast de weg bij afrit

Groningen - Een auto is woensdagmiddag door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt op de afrit van de westelijke ringweg. Dat zegt Oogtv op hun website.

Het incident gebeurde rond 13.10 uur bij de afrit Peizerweg. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Op de afrit is de auto in de berm geraakt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto uit de berm te trekken en om vervolgens weg te slepen. Het overige verkeer kon enige tijd geen gebruik maken van de afrit. Niemand raakte gewond.

