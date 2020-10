21-10-2020, Martin Nuver 112Groningen & Oogtv

Bewoner lichtgewond bij woningbrand

Groningen - In een woning aan de Concordiastraat in de Concordiabuurt heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is een bewoner lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het viel allemaal wat mee”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “Toen we arriveerden zijn we direct een onderzoek gestart.

Al snel bleek dat er een brandje woedde in een prullenbak in de woning. Dit konden we snel onder controle brengen. Wel hebben we een ambulance ter plaatse laten komen. De bewoner had rook binnengekregen, deze is daarop medisch even nagekeken.”Zegt Oogtv

Ook is stichting Salvage ingelicht om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. In het pand is wat rookschade ontstaan. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.