21-10-2020, 112Groningen.nl & DVHN

Elf nieuwe coronabesmettingen bij 'De Dilgt' in Haren

Groningen - Woonzorgcentrum De Dilgt in Haren heeft de afgelopen dagen al zijn medewerkers, bewoners en revalidanten getest. Hieruit blijkt dat er nog vijf bewoners en zes medewerkers positief zijn getest. Dat meldt Dagblad van het Noorden woensdagavond.

In totaal zijn er nu 14 bewoners met corona besmet bij De Dilgt. Van de in totaal 14 positief geteste bewoners verkeert een bewoner in slechte gezondheid. Deze bewoner krijgt palliatieve zorg. Een revalidant die maandag positief werd getest op corona, verblijft momenteel op een gespecialiseerde COVID-unit in Groningen.