21-10-2020, Michael Huising

Uitslaande schuurbrand in Veendam

Veendam - Woensdagavond om 21.40 uur werd brandweer Veendam gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Middenweg in Veendam.

Kort erna werd opgeschaald naar middelbrand om extra voertuigen en water ter plaatse te krijgen. De brandweer begon na aankomst met een verkenning, gelijk werd begonnen met blussen van de uitslaande garagebrand achter de woning .Het vuur dreigde over te slaan naar de naastgelegen woning.



Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. De schade aan de schuur is fors te noemen. Even voor half 11 had de brandweer de brand onder controle.