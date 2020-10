21-10-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl & onder redactie M. Nuver

Grote zoekactie bij landgoed `De Braak` in Eelde (Video)

Eelde - Tijdens een mogelijke controle o.i.d. in de buurt van Eelde ging in ieder geval een man woensdagavond rond 22:20 uur er snel vandoor. Burgernet werd opgestart door de meldkamer in Drachten. Er werd een signalement verspreid.