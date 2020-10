22-10-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl & onder redactie M. Nuver

Grote zoekactie naar scooterbestuurder in Eelde (Update)

Eelde - Tijdens een verkeerscontrole in Eelde ging een man woensdagavond rond 22:20 uur er snel vandoor. Burgernet werd opgestart door de meldkamer in Drachten.

Bij landgoed`De Braak`(een bos) werd een grote zoekactie in touw gezet.

Acht politie wagens kwamen ter plaatse en zochten 1,5 uur lang met o.a. honden in een bos. De man was om 23:55 uur nog niet gevonden.

Update: Agenten zagen op de Hoofdweg in Eelde een scooterbestuurder die vermoedelijk met te hoge snelheid reed. Ondanks meerdere stoptekens ging de bestuurder er vandoor, uiteindelijk via het bos van De Braak. Korte tijd later zagen ze de man lopen en hielden hem staande. Hij werd vervolgens gecontroleerd en zijn identiteit werd duidelijk.

De man zag echter kans weg te rennen en stapte in een auto (vermoedelijk van een bekende) die met hem wegreed. De auto werd later in de avond getraceerd. De bestuurder daarvan wist niet waar de inzittende is gebleven.

Tweets, video