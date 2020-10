21-10-2020, ingezonden mededeling

De voordelen van houten jaloezieën

Groningen - De keuze voor houten jaloezieën wordt tegenwoordig door steeds meer mensen gemaakt. Dit is helemaal niet gek, want deze kunnen tal van voordelen bieden, en vooral heel veel wooncomfort.

In principe heeft elke soort raamdecoratie wel bepaalde voor- en nadelen. In het geval van houten jaloezieën zijn de pluspunten echter talrijk. Daarom zetten we ze hieronder voor je alvast op een rijtje. De keuze voor houten jaloezieën wordt tegenwoordig vaak gemaakt.

Inrichten naar eigen smaak

Allerlei verschillende aanbieders van raamdecoratie bieden vaak meerdere mogelijkheden om op maat gemaakte houten jaloezieën te kiezen. Deze variëren uiteraard in maat maar ook in het exacte materiaal en bijvoorbeeld de kleuren waarin de lak is. Kortom, je kunt het helemaal naar eigen smaak samenstellen. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je raamdecoratie kiest die perfect aansluit bij de rest van je huis en warmte uitstraalt als je dat wilt. Al is design ook altijd een mogelijkheid.

Mooie details

Wanneer je jouw raamdecoratie op de juiste plaats besteld, kun je het op een mooie manier laten plaatsen. Alles zal perfect worden afgewerkt zodat het naadloos aansluit op de plek waar het moet hangen en bijpassend wordt gemaakt in lijn met de rest van de inrichting. Zelfs de zijkanten worden meegekleurd, zodat je niet eens een verschil kunt merken met de voorkant.

Een met de natuur

De uitstraling van op maat gemaakt houten jaloezieën is momenteel een echte trend. Daarmee krijgt de decoratie in iedere woning een wat industriële look, wat helemaal past bij hoe veel huizen momenteel worden ingericht. Dit is bijvoorbeeld prachtig te combineren met stalen deuren en gietvloeren. Zo krijgt je interieur een prachtige touch die tegelijkertijd warmte en klasse uitstraalt.

Het werkt isolerend

Niet geheel onbelangrijk, houten jaloezieën zijn naast mooi enorm functioneel. Ze zorgen allereerst voor een enorm mooie lichtinval. Deze kun je natuurlijk zelf continu aanpassen door te spelen met hoever je ze open wilt zetten. Maar bij rolgordijnen onder andere werkt dit veel minder goed. Nog beter, je kunt in de zomer, bij hete temperaturen, zorgen dat er niet teveel warmte binnenkomt.

Op die manier blijft je huis heerlijk koel. In de winter kun je door de jaloezieën goed dicht te doen, er juist weer voor zorgen dat de kou buiten blijft. Dit betekent dat je de verwarming minder nodig hebt waardoor je stookkosten ook relatief laag kunnen blijven. Naast minder kosten zijn houten jaloezieën dus ook nog eens extra milieuvriendelijk.