Lage Euvelgunnerbrug korte tijd in storing

Groningen - Even voor elf uur donderdagmorgen lag de Euvelgunnerbrug (lage) nabij de Osloweg eruit.

Vanwege een storing in de brug kon het autoverkeer ongeveer twintig minuten niet over de brug. De ringweg had geen hinder hiervan. Een ter plaatse gekomen monteur die via de Provincie Groningen werd ingeschakeld kon het euvel snel verhelpen.

