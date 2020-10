22-10-2020, Jelte Haumersen 112Groningen & M. Nuver redactie

Auto belandt naast A7 bij Leek

Leek - Bij Leek was donderdagmorgen om 09:50 uur één rijbaan in de richting Groningen afgesloten vanwege een ongeval met drie personenauto's.

Eén auto kwam daarbij in een greppel naast de A7. Eén persoon werd even gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis toe. De andere twee auto`s konden verder rijden nadat de gegevens waren genoteerd van de bestuurders. Standaard moeten alle betrokken blazen, er was geen alcohol genuttigd.

Een berger heeft de auto uit de greppel geborgen. Door het ongeluk ontstond er een kleine file op de A7 bij Leek richting stad.