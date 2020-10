22-10-2020, Patrick Wind 112Gr.

Vrouw aangehouden na verkeersruzie, kind(3) bijna geraakt (Update)

Groningen - Donderdagmiddag rond 14:20 uur is op de kruising van de Zonnelaan/ Wilgenlaan een vrouw aangehouden. Dit n.a.v. een verkeersruzie waarbij een vrouw wilde oversteken met haar twee kinderen. Aldus de politie woordvoerder Anthony Hogeveen.

De automobilist had de personen die overstaken op het zebrapad wat te laat in het vizier. De automobilist kon nog net op tijd uitwijken om een meisje(3) niet te scheppen, waardoor er geen gewonden zijn gevallen. De auto stopte bij de stoplichten waarna de moeder verhaal wilde halen wat er was gebeurt.

Er ontstond ter plaatse een heftige woordenwisseling tussen de vrouw en de automobilist. De vrouw was daarbij agressief met als gevolg dat de vrouw de automobilist een klapt heeft gegeven.

Het liep zo uit de hand dat de politie ter plaatse moest komen. Aan de vrouw werd gevraagd haar ID te tonen, maar zij had deze niet en gaf een bankpas om haar te legitimeren aldus de vrouw die contact opnam met ons. De vrouw liep weg en werd daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder verhoor en afhandeling van de zaak.

Update: Om 22:00 uur was de vrouw vrijgelaten.