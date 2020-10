De verdachte is gehoord in verband met het bespugen van de politieagente. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris. De agente heeft aangifte gedaan. De verdachte heeft meegewerkt aan een speekseltest, waarvan de uitslag nog niet bekend is.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. Ron Schaftenaar, teamchef Ommelanden Oost over het geweld: ´Het spugen naar een politieagent is een nare vorm van geweld. Dat vind ik onacceptabel. Agenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en zij moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Dat met wederzijds respect. Deze vorm van geweld, zeker in deze tijd van het coronavirus, wordt niet getolereerd´.