22-10-2020, Oogtv.nl (Bron) & Patrick Wind 112Gr.

Ongeval letsel Overwinningsplein

Groningen - Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op het Overwinningsplein is een fietsster gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde even na 14.00 uur ter hoogte van het winkelcentrum. “Het gaat om een ongeluk waarbij een fietsster en een personenauto betrokken zijn”Zegt Oogtv. “De vrouw fietste achter de auto langs maar daarbij hield ze geen rekening met haar fietstassen. Een fietstas bleef hangen achter de trekhaak waardoor de vrouw ten val kwam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

“De vrouw is door een verpleegkundige van de Rapid Responder gestabiliseerd. Even later kwam er ook een ambulance ter plaatse. De vrouw is met onbekende verwondingen in de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.”

Vanwege het ongeluk was een rijstrook van het Overwinningsplein enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.