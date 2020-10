22-10-2020, 112Groningen.nl Gijs Bouman

Achtervolging: auto vliegt uit de bocht en belandt in tuin

Delfzijl - De Koninklijke Marechaussee en de politie achtervolgden donderdagavond aan de Midscheeps in Delfzijl een automobilist die daarbij uit de bocht vloog en tegen een paal aan botste.

De bestuurder moest een blaastest afleggen, de uitslag is niet bekend. De toedracht is nog onduidelijk. De bestuurder werd aangehouden en meegnomen naar het bureau in Delfzijl.

Rtvnoord