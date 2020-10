22-10-2020, Julian Spa 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Autobrand ontstaan door kortsluiting

Ter Apel - Aan de Hoofdstraat in Ter Apel is donderdagavond om 22:00 uur een brand ontstaan onder een motorkap van een auto. Kortsluiting was hiervan de oorzaak.

De brandweer van Ter Apel was snel ter plaatse en deed een nacontrole. Ze keerden al snel weer terug naar de kazerne. Hoe groot de schade is, is niet bekend.