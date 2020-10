23-10-2020, Merlarno Kraan & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Politieachtervolging eindigt in voortuin van woning bij Winschoten (Video)

Winschoten - Vrijdagmiddag omstreeks 12:00 uur wilde de politie van Winschoten een bestuurder controleren, die er vandoor ging. Op de kruising van de Beersterstraat/Engelsestraat kwam de bestuurder tot stilstand.

Signalement bestuurder:

- Man

- Leeftijd c.a. 30 jaar

- Licht gezet postuur

- Licht baardje

- Kalend hoofd

- Gele stone island trui/vest

- Omgeving Engelsestraat in Winschoten



De politie komt graag in contact met mensen die weten waar deze meneer is. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen via het telefoonnumer: 0900-8844 of 0800-0700.



Video:



Tweet:

De bestuurder kwam tot stilstand tegen een hek bij een voortuin van een woning. Ook een achtervolgende politieauto kwam daar tot stilstand. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.De bestuurder ging na het ongeluk er lopend vandoor. Daarbij heeft de meldkamer van de politie in Drachten, Burgernet opgestart en vraagt mensen uit te kijken naar de bestuurder.