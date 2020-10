23-10-2020, Rtvnoord.nl bron & 112Gr. archief

Erehaag voor verongelukte Eeldenaar(19)

Eelde - Meer dan honderd mensen hebben vrijdagochtend in Eelde een laatste groet gebracht aan de 19-jarige Bennie Stroetinga.





Stroetinga kwam om het leven na een ongeluk in Donderen op 9 oktober. Hij botste op de Norgerweg met zijn auto tegen een boom en overleed ruim een week later in het ziekenhuis, meldt RTV Drenthe

Bennie Stroetinga was een bekende verschijning in Eelde. Meer op Rtvnoord

Archief 112Groningen