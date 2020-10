23-10-2020, 112Groningen

De OranjeLeeuwinnen in Groningen

Hoogkerk - De OranjeLeeuwinnen spelen vanavond hun eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd in Groningen.

De OranjeLeeuwinnen kwamen vanmiddag met meerdere bussen aan in de stad Groningen. Zij verbleven in de tijd voor de wedstrijd in het 'Van der Valk' Hotel nabij Hoogkerk.



De EK-kwalificatiewedstrijd vindt vanavond om half acht plaats in het voetbalstadion van FCGroningen. De Nederlandse voetbalvrouwen nemen het op tegen de voetbalvrouwen van Estland.





Het is de tweede keer dat de voetbalvrouwen van Oranje het stadion van FC Groningen aandoen. De eerste keer was op 24 oktober 2017, toen de Leeuwinnen voor een uitverkocht huis met 1-0 van Noorwegen wonnen. In verband met de coronamaatregelen kan er geen publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn vanavond.