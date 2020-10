23-10-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Mogelijke gaslekkage doet brandweer uitrukken

Groningen - Vrijdagmiddag omstreeks 17:30 uur werd de brandweer van de stad opgeroepen voor een mogelijke gaslekkage aan de Rademarkt in Groningen.

Ter plaatse bleek dat bewoners van het St. Anthony Gasthuis, tegenover het politiebureau, een vreemde lucht hadden geroken. De brandweer ging op verkenning uit en deed verschillende metingen. Daarbij werd vermoedelijk een kleine hoeveelheid gas gemeten. De brandweer heeft daarop de woning geventileerd.



Ook netbeheerder Enexis kwam ter plaatse.

Zij zullen verder onderzoek doen naar de vermoedelijke gaslekkage. Zover bekend raakte er niemand gewond en hoefden er geen huizen ontruimd te worden.





Wat de precieze oorzaak van de vermoedelijke gaslekkage is, is niet bekend. Waarschijnlijk was er een lek ontstaan bij werkzaamheden aan oude gasleidingen.