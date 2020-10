23-10-2020, 112Groningen.nl & Politie Oldambt

Corona-borden gestolen in Winschoten, politie zoekt getuigen

Winschoten - De politie in Oldambt is op zoek naar een tot nu toe onbekende jongeman die in de nacht van woensdag op donderdag, 22 oktober 2020, in het centrum van Winschoten diverse waarschuwingsborden tegen Corona heeft gestolen.