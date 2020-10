24-10-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Grote brand vrouwenpaviljoen Salem in Wagenborgen herdacht

Wagenborgen - 24 oktober 1970, staat bij de meeste mensen nog in het archief alsof de dag van gisteren. De grote brand in vrouwenpaviljoen Salem op het Groot Bronswijk terrein in Wagenborgen.