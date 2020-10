24-10-2020, Ruben Huisman & tekstbron: OOGTV

Asielzoekers in quarantainecentrum Haren kunnen terrein niet verlaten

Haren - De asielzoekers met corona-gerelateerde klachten die tijdelijk worden opgevangen in het voormalige Nescio Hotel in Haren, kunnen het terrein niet verlaten. Dat zegt COA-regiomanager Corina Deekens.

Zij benadrukte dat zaterdagochtend in het radioprogramma Haren Doet op OOG Radio. In het voormalige hotel aan de Emmalaan worden asielzoekers met opgevangen die met het coronavirus besmet zijn of corona-achtige klachten hebben en in afwachting zijn van hun testuitslag.





De locatie in Haren is voor asielzoekers die momenteel opgevangen worden in asielzoekerscentra in de drie noordelijke provincies, zegt Deekens. “Daar komen dan mensen die of besmet zijn met corona of die in quarantaine moeten. Die moeten dan getest worden en wachten dan op hun uitslag. In periode verblijven zij daar en wanneer zij beter zijn of niet besmet zijn laten wij ons altijd informeren door de GGD, die dan aangeeft of zij terug kunnen naar hun oorspronkelijke locatie.”









Onder buurtbewoners is onrust over de plannen ontstaan. De Verengingen van Eigenaren van de vier appartementencomplexen aan de naastgelegen Nesciolaan hebben een brief gestuurd naar de gemeente. Het Dagblad van het Noorden berichtte vrijdag dat asielzoekers die in het Nescio Hotel worden opgevangen het terrein mogen verlaten, maar volgens Deekens klopt dat niet helemaal. “Dat is wat uit zijn verband gerukt. Wij kunnen mensen niet opsluiten, hè. Nederlanders mogen ook niet opgesloten worden. Dus wij zorgen ervoor dat mensen binnenblijven op het terrein. Ze kunnen wel naar buiten binnen de hekken van ons terrein om een luchtje te scheppen of een sigaretje te roken. Wij geven voorlichting aan bewoners, dat doen we eigenlijk al de hele tijd sinds corona aan de orde is in onze locaties”, aldus haar.





Deekens benadrukt dat buurtbewoners veilig zijn door het plaatsen van hekken rond het terrein en de inzet van beveiligers die asielzoekers die het terrein toch proberen te verlaten aanspreken. “Over het algemeen houden asielzoekers zich goed aan onze instructies. Mocht het zo zijn dat mensen zich daar absoluut niet aan willen houden, dan hebben we altijd escalatie-mogelijkheden. Dan zijn er, in overleg met de Veiligheidsregio, allerlei veiligheidsmaatregelen die eventueel opgelegd kunnen worden, zodat mensen gedwongen in isolatie moeten.”