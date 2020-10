24-10-2020, 112Groningen.nl

Drie katalysatoren gestolen bij een autobedrijf in Boerakker, politie zoekt getuigen

Boerakker - Afgelopen nacht, 23 op 24 oktober 2020, heeft er bij een autobedrijf aan de Boerakkerweg in Boerakker een diefstal plaatsgevonden.

Bij het autobedrijf 'Veenhuizen' werden drie katalysatoren gestolen. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de dader of daders van deze diefstal.





Heeft u afgelopen nacht iets verdachts gezien of gehoord? Heeft u informatie die mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Of heeft u camerabeelden van de mogelijke dader(s)? Dan komt de politie graag met u in contact. Informatie doorgeven aan de politie kan via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.