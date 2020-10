24-10-2020, G. Twickler - 112Groningen.nl

Grote bult met afval in brand achter woning in Valthermond

Valthermond - Achter een woning aan het Noorderdiep in Valthermond heeft zaterdagmiddag een forse buitenbrand gewoed.

De brandweer van Tweede Exlooermond werd omstreeks kwart voor vijf gealarmeerd en kwam met twee voertuigen met spoed ter plaatse. Achter een woning stond een grote bult met afval in brand.





Brandweerlieden waren geruime tijd bezig om de brand onder controle te krijgen. Bij de brand kwam veel rook vrij en trok over de akkers. Ter assistentie kwam er ook een waterwagen ter plaatse om de brandweerlieden van voldoende water te voorzien om de brand te bestrijden.





De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, vermoedelijk is er bij het verbranden van afval een overslag geweest waardoor de brand groter werd. Het Noorderdiep was tijdens de brand afgesloten door de politie zodat de brandweer voldoende werkruimte had. Bij de brand raakte niemand gewond. Het is onbekend of er door de brand schade is ontstaan.