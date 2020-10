24-10-2020, 112Groningen.nl

Erehaag voor verongelukte Haron Wierenga (23) uit Groningen

Groningen - Zaterdagmiddag werd de 23-jarige student en barman Haron Wierenga uit de stad Groningen herdacht door vrienden en familie.

De 23-jarige stadjer werd op zaterdagochtend 17 oktober op de Paterswoldseweg in Groningen aangereden door een automobilist. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hadden zich meteen ontfermt over het slachtoffer dat op dat moment zwaargewond op straat lag.





Nog diezelfde dag overleed bezweek de student aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Haron kwam uit Stedum, maar woonde een groot deel van het jaar in een caravan in het Stadspark in de stad Groningen.





Vanmiddag werd Haron Wierenga herdacht door vrienden en familie. Rond twee uur werd er een erehaag gevormd langs de weg in het Stadspark. Met een oude Volkswagen oldtimer werd Haron naar zijn laatste rustplaats gereden.