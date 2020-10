24-10-2020, J. Lameris 112Groningen & P. Wind 112Groningen & R. Meter 112Haren.nl

Boom waait om bij Rijksstraatweg in Haren

Haren - De Harener brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een melding van een stormschade aan de Rijksstraatweg in Haren.