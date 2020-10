25-10-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Meerdere dure flessen drank buitgemaakt bij inbraak drankwinkel in Selwerd (Video)

Groningen - Afgelopen nacht heeft er een inbraak plaatsgevonden bij een drankwinkel bij het winkelcentrum Selwerd aan de Eikenlaan.

De verdachte van de inbraak heeft met behulp van een 'baakvoet' van een geleidebaak de ruit van de winkel ingeslagen. Hierdoor ontstond er een gat in het raam waardoor de verdachte diverse dure drank heeft buitgemaakt.





De politie is na de inbraak direct een zoekactie gestart naar de verdachte van het incident. Meerdere politie-eenheden zochten in de omgeving, maar helaas zonder resultaat. Bij de winkel is door de politie sporenonderzoek gedaan. Ook staat de verdachte van de inbraak mogelijk op camerabeelden, meldt de politie.





In het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar mensen die afgelopen nacht tussen 00:30 uur en 01:15 uur iets verdachts hebben gezien rondom het winkelcentrum Selwerd. Dus heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. Contact opnemen met de politie kan via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

Video volgt later...