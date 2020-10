25-10-2020, Henk Timmer & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Auto te water, bestuurder spoorloos

Zuidbroek - Zondagochtend rond 10:00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een voertuig te water ter hoogte van de a7, knooppunt Zuidbroek.

Ter plaatse bleek daar door nog een onbekende oorzaak een voertuig van de weg te zijn geraakt en in de sloot te zijn belandt. Omstanders zagen de auto daar liggen en alarmeerden de hulpdiensten.





De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse met onder andere een duikteam van de brandweer uit de stad. Er bleek niemand meer in het voertuig te zitten en de bestuurder bleek spoorloos te zijn verdwenen.





De politie is nu op zoek naar de bestuurder. Ook zullen ze onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeval.