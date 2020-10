25-10-2020, Robin Feunekes & Joey Lameris - 112Groningen.nl , Tweet Hoofdagent P. Noeken

Vlaggen halfstok bij Groningse politiebureaus voor omgekomen politieagent (Video)

Groningen - De vlaggen hangen vandaag halfstok bij alle politiebureaus in Nederland ten teken van diepe rouw.

Een 28-jarige agent is zaterdagavond op de snelweg A270 bij de Brabantse Nuenen overleden door een noodlottig ongeluk. Een 35-jarige vrouwelijke agent raakte zwaargewond. Zij ligt nog in coma maar is buiten levensgevaar. Ook een bij het ongeluk betrokken automobilist raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

