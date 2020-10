25-10-2020, Oogtv.nl (bron) & Rivm

Corona update: landelijke en regionale cijfers

Landelijk - Het RIVM meldt 10202 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 109 nieuwe ziekenhuisopnames en 27 nieuwe doden gemeld.

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 36 personen positief getest op het coronavirus. Door een storing dit weekend bij de GGD’en geven de cijfers echter een incompleet beeld.

In totaal zijn er in de gemeente Groningen nu 3.153 personen positief getest op het coronavirus. Zaterdag lag dit aantal op 3.117. Dit betekent een toename van 1,14 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het aantal nieuwe besmettingen in de provincie ligt op 93. De gemeente Groningen is daarbij dus de grootste coronabrandhaard, gevolgd door de gemeente Stadskanaal met 14 nieuwe besmettingen. In Westerkwartier kregen 10 mensen een positieve uitslag, Westerwolde 8, Het Hogeland en Midden-Groningen 7, Oldambt 4, Loppersum en Pekela 3 en Delfzijl 1.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zondag blijkt dat ook dan de meeste besmettingen gevonden worden in de gemeente Groningen. In zeven dagen liep het aantal positieve testen met 434 op van 2.719 naar 3.153. In Midden-Groningen gaat het om 69 gevallen, Het Hogeland en Stadskanaal 68, Westerkwartier 54, Westerwolde 43, Oldambt 34, Veendam 29, Delfzijl 27, Pekela 16, Loppersum 9 en Appingedam 4.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 10.211 positieve testen bij het RIVM gemeld. Echter door een storing bij de GGD’en zijn deze personen niet allemaal afgelopen etmaal geregistreerd. Het is onbekend of de cijfers op dit moment volledig zijn. Het LCPS meldt dat er 191 personen opgenomen moesten worden in de ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 2.145 mensen in de ziekenhuizen waarvan er 488 op de Intensive Care liggen. Er werden 27 sterfgevallen gemeld.

