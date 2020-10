25-10-2020, Bron Knrm.nl

Schip vastgelopen bij een golfbreker op het Lauwersmeer

Lauwersoog - Zaterdagavond kwam bij de KNRM van Lauwersoog een melding binnen van een vaartuig aan de grond. Dat meldt knrm.nl

Het schip was onderweg van Dokkumer Nieuwe Zijlen naar Zoutkamp waar hij in de Slenk een motorstoring kreeg. Door de harde wind verwaaide het schip achter de golfbreker van het Jaap Deensgat waar hij aan de grond liep.De Springbok van reddingstation Lauwersoog was snel te plaatse, deze maakte een sleepverbinding en sleepte het schip naar Zoutkamp. In Zoutkamp aangekomen werd het schip langs zij genomen waar het schip veilig werd afgemeerd.Voor meer foto's, zie link