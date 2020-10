26-10-2020, Politie.nl, bron

Danny Sandford(15) uit Groningen vermist

Groningen - Op maandag 12 oktober 2020, is Danny Sandford vertrokken vanaf Groningen naar een vriend in Hoogeveen. Hij moest om 18.00 uur terug zijn voor het eten, maar kwam niet terug.

Moeder heeft tot vrijdag 23 oktober 2020 dagelijks contact met haar zoon Danny gehad via de WhatsApp. Vanaf 23 oktober 2020 om 21.16 uur is Danny voor het laatst online geweest op WhatsApp. Sinds dat moment is er geen enkel contact meer met Danny geweest.

De laatste plek waar Danny zich heeft bevonden is in de buurt van Hilversum. Onbekend waar Danny zich nu bevind en in welke toestand. De familie maakt zich ernstig zorgen.

Signalement

Lengte in cm: Ongeveer 1.95 meter.

Postuur: Normaal

Huidskleur: Blank

Brildragend: Nee

Tatoeage: Ja, op de binnenzijde van de onderarm een datum in romeinse cijfers

Sieraden: Zilvere (zegel) ring

Haarkleur: Donker bruin

Oogkleur: Blauw

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

If you have any information on the whereabouts of this missing person, please contact the police at 0800-6070. From outside the Netherlands, please dial: +31793459876.

Gegevens

Voornaam:DannyNaam:SandfordGeboortedatum:27-10-2004Huidige leeftijd:15Lengte:195 cmHaarkleur:DonkerbruinOogkleur:BlauwGeslacht:Man