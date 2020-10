27-10-2020, Politie.nl, bron

Jongen(15) uit Groningen weer terecht

Groningen - Op maandag 12 oktober 2020, is Danny vertrokken vanaf Groningen naar een vriend in Hoogeveen. Hij moest om 18.00 uur terug zijn voor het eten, maar kwam niet terug.

De moeder heeft tot vrijdag 23 oktober 2020 dagelijks contact met haar zoon Danny gehad via de WhatsApp. Vanaf 23 oktober 2020 om 21.16 uur is Danny voor het laatst online geweest op WhatsApp. De laatste plek waar Danny zich heeft bevonden is in de buurt van Hilversum.

Update:

De vermiste 15-jarige jongen(Danny) uit Groningen is weer terecht. Bedankt voor het meedenken en -zoeken. Meldt de politie.

(foto en achternaam verwijderd vanwege privacy)