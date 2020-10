‘Het maakt de jaarwisseling in alle opzichten anders dan anders’, stelt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politie Ambtenaren (GTPA).

‘Als politie zijn we zeer te spreken over het politieke besluit om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden’, zegt Ruud Verkuijlen die toeziet op de voorbereidingen op de jaarwisseling.’ De aanscherping van de vuurwerkregels helpt ons om het veiliger te maken. Het voor hulpverleners en ons gevaarlijke vuurwerk is in ons land niet meer legaal te koop. Handelaren verkopen alleen siervuurwerk. Dat draagt wat ons betreft bij aan een feestelijk en veilig verloop van oud en nieuw.’

Maatschappelijk ongenoegen

Onberekenbare factor dit jaar is het maatschappelijk ongenoegen, dat samenhangt met de coronamaatregelen. ‘We kunnen oud en nieuw vrijwel zeker niet vieren zoals we zijn gewend. Afstand houden, mogelijk geen evenementen en feestjes... Daar komt bij dat vuurwerkshows door corona waarschijnlijk niet doorgaan. We merken dat ongenoegen nu al. Het aantal overlastmeldingen neemt toe, melden ook wijkagenten. Daar waar nodig wordt het toezicht, in samenwerking met onze handhavingspartners, verscherpt.’

Taskforce succesvol

Het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gaat gepaard met inspanningen van de politie om het illegale vuurwerk van de straat te houden. Sinds begin dit jaar is een taskforce actief die inmiddels een stevige informatiepositie heeft opgebouwd, ziet Verkuijlen. ‘De intensieve samenwerking met buurlanden werpt zijn vruchten af. Eind september nog nam de Duitse politie, in samenwerking met de Eenheid Noord-Nederland, 50.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag. De pakkans is groter dan ooit. Ook is het transport van vuurwerk per pakketpost bijna stilgevallen. Door gerichte acties van onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport.’

Handel uit busjes

Zorgelijk is de tendens dat illegaal vuurwerk dan maar over de weg wordt vervoerd, in busjes. Dat leidt volgens Verkujijlen tot levensgevaarlijke situaties in wijken waar zo’n voertuig staat en van waaruit het vuurwerk wordt verhandeld. Lokaal bestuur en de politie zijn alert. De hulp van wijkbewoners blijft wel nodig, stelt de politieman. ‘Ziet iemand dat er ergens vuurwerk wordt verkocht vanuit een busje, meld het dan, desnoods anoniem. Onderschat niet hoe gevaarlijk dat vuurwerk is!'

Vuurwerk uit het buitenland