26-10-2020, Redactie & Meternieuws video Youtube

Bedrijfsongeval in Tweede Exloërmond: 1 gewonde (Video)

Tweede Exloërmond - Bij een bedrijfsongeval aan het Zuiderdiep in Tweede Exloërmond is maandagmorgen om 10:40 uur één gewonde gevallen.

Twee ambulances en de traumahelikopter alsmede politie kwamen ter plaatse voor assistentie. 1 persoon raakte bekneld en werd overgebracht naar een ziekenhuis. De SZW(voorheen arbeids inspectie) doet onderzoek ter plaatse.