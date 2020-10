26-10-2020, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Nitraten en Cobra`s in beslag genomen

Appingedam - Op zondag 25 oktober was er in Appingedam een controle van de politie en BOA's nav de vele meldingen van vuurwerkoverlast. Nabij de Jumbo werd gezien dat vuurwerk werd afgestoken.

Kort daarna werd een 15-jarige jongen uit Appingedam aangehouden. Hij had een kleine hoeveelheid softdrugs en vuurwerk bij zich. Later werd in de woning van verdachte nader onderzoek gedaan. Daarbij werden nog eens 56 stuks nitraat en 3 stuks cobra 6 aangetroffen. Tegen de jongen zal proces-verbaal worden opgemaakt