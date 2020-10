26-10-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & Lichte daling aantal ziekenhuisopnames in Groningen

Groningen - Landelijk: Het RIVM meldt 10353 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 78 nieuwe ziekenhuisopnames en 26 nieuwe doden gemeld.

Het aantal mensen dat vanwege een corona-besmetting is opgenomen in een Gronings ziekenhuis is sinds afgelopen vrijdag licht gedaald. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Op maandagochtend zijn 61 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen in de provincie Groningen. Afgelopen vrijdag waren dat er nog 63. Op de Intensive Care-afdelingen in de provincie was wel een lichte stijging te zien, sinds vrijdag steeg het aantal opnames hier met twee.

In Noord-Nederland is het aantal ziekenhuisopnames nu het hoogste in Friesland. Daar zijn nu 66 ziekenhuisopnames van coronapatiënten. 21 daarvan liggen op een IC, vijf meer dan vrijdag. In Drenthe zijn nu 31 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 11 op een IC.

Het aantal opgenomen patiënten van buiten de regio steeg sinds afgelopen vrijdag licht in Noord-Nederland. In totaal zijn nu 66 coronapatiënten van buiten de regio opgenomen in Noord-Nederlandse ziekenhuizen, waarvan 27 op een Intensive Care-afdeling. Afgelopen vrijdag waren er nog 65 opnames in totaal van buiten de regio, waarvan 22 op een IC.