26-10-2020

163 mensen rijden te hard in `Het Westerkwartier`

Leek - De afgelopen weken is de politie bezig geweest met een aantal snelheidscontroles in het Westerkwartier. Hun laatste grote controle was vorige week aan de Diepswal in Leek.

Er zijn daar 1104 voertuigen gepasseerd, waarvan er 163 te hard reden. De grootste overtreder reed 88 km per uur, waar 50 de limiet is. De overtreders kunnen een bekeuring thuis verwachten.