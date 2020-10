De melding van de woningbrand kwam omstreeks kwart voor zeven bij de brandweer binnen, die daarop meteen met een tankautospuit en een hoogwerker uitrukten. Omdat er niet duidelijk was of er nog mensen in het pand aanwezig waren, werd er door de meldkamer opgeschaald naar 'middelbrand'. Hierop werd nog een tankautospuit ter plaatse gestuurd om te assisteren bij het bestrijden van de brand.





Bij aankomst van het eerste blusvoertuigen was er al veel rookontwikkeling te zien dat uit de woning kwam. Getuigen melden aan 112Groningen dat er ook vlammen te zien waren voordat de brandweer ter plekke was. Brandweerlieden hebben bij aankomst meteen een blussing gestart en wisten de vlammen snel onder controle te brengen. In het pand werd vervolgens gezocht naar eventuele slachtoffers. Gelukkig werd er niemand meer aangetroffen en stond iedereen veilig buiten.









Evacuatie van meerdere panden

Door de forse brand in de woning moesten meerdere omliggende panden uit voorzorg worden ontruimd door de hulpdiensten. Ongeveer dertig personen moesten hun huis uit en werden op straat opgevangen. De ontruimde woningen werden na de brand gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide, zo meldt een woordvoerder van de brandweer. De panden konden al vrij snel weer worden vrijgegeven worden zodat bewoners weer terug konden naar hun woning.









Eén persoon gewond geraakt

Bij de brand in het studentenpand raakte één persoon gewond. Volgens getuigen heeft deze persoon bij de brand rook ingeademd, dit is momenteel nog niet bevestigd. Medewerkers van de ambulancedienst ontfermden zich over het slachtoffer en controleerden deze persoon in de ambulance. Het ambulancepersoneel kreeg hierbij medische assistentie van het Mobiel Medisch Team, het MMT, die met hun auto met spoed ter plaatse kwamen. Het slachtoffer werd even later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Over de ernst van de verwondingen is momenteel nog niks bekend.









Schade aan de woning is fors

De schade aan het pand werd goed zichbaar toen de meeste hulpverleningsvoertuigen na de inzet uit de straat reden. Aan de voorzijde van het pand lagen meerdere brandblussers op de grond. Studenten, van een tegenovergelegen studentenhuis hebben geprobeerd de brand te blussen, meldt één van hen aan 112Groningen. De schade in de woning is groot. Er is vooral rook-, roet-, en waterschade ontstaan door de brand. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners van het pand te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

Video volgt later vanavond...

