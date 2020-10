26-10-2020, 112Groningen.nl

Brandstichting en meerdere vernielingen in de wijk Helpman, politie start onderzoek

Groningen - Op het terras van café de Singelier aan de Coendersweg in wijk Helpman heeft maandagavond korte tijd brand gewoed.

De brandweer werd omstreeks kwart voor negen gealarmeerd voor een buitenbrand nabij het café. Buurtbewoners en de café eigenaar waren inmiddels al op de brand afgekomen. Op het terras van het café stond een parasol volledig in de brand.





Kort nadat de café eigenaar ter plekke kwam bij zijn café, startte hij met behulp van een brandblusser de blussing om de vlammen te doven. Dit lukte, gelukkig bleef het bij een parasol en is zijn er geen andere obstakels in brand gevlogen.





Behalve de brandweer kwam ook de politie op de melding van de brand af. Politieagenten hebben ter plekke meteen een onderzoek ingesteld naar het incident. Korte tijd later verzamelden zich steeds meer mensen bij het café die meldden dat er vanavond al meerdere ongeregeldheden in de wijk gaande waren. Zo werden er bijvoorbeeld spiegels van auto's getrapt en zijn sommige auto's bekrast, meldt een getuige.





De inmiddels ter plaatse gekomen brandweer kon al snel weer terug naar de kazerne aangezien de brand al was geblust. De politie heeft na meerdere gesprekken, in de wijk gezocht naar de mogelijke dader of daders van de brandstichting. Meerdere buurtbewoners spreken over twee jonge jongens die samen de vernielingen hebben gepleegd, dit verhaal is momenteel nog niet bevestigd.





De schade bij het café is gelukkig alleen bij de parasol gebleven. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Mocht u nog iets hebben gezien of gehoord, of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek? Laat het dan aan de politie weten via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem bel dan met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.