27-10-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie zoekt zes jongens na beroving in Lewenborg

Groningen - Vanwege een beroving maandagavond op het Waterland in de Groningse wijk Lewenborg is de politie op zoek naar zes jongens.

De beroving vond plaats rond 20.00 uur in Lewenborg-Noord tussen Kardinge en Noorddijk. “Het gaat om zes jongens die ongeveer achttien jaar oud zijn”, meldt de politie.

“Ze bewegen zich voort op fietsen, dragen Northface jassen en hebben een Gucci tas bij zich. De zes dragen blauwe mondkapjes.” Mensen die informatie hebben of die iets gezien hebben, wordt gevraagd alarmnummer 112 te bellen. Wat er precies buit is gemaakt is onbekend. Ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Meldt Oogtv

De politie laat in de tweede helft van de avond weten dat er nog niemand is aangehouden. Het onderzoek in deze zaak gaat verder.