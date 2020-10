27-10-2020, Rtvnoord.nl bron & foto`s en video 112Groningen

Ergün S. hoort vandaag zijn straf voor dubbele moord (Video)

Groningen - De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Ergün S. Dat is de man die verdacht wordt van het doden van schoonmakersechtpaar Gina en Marinus Visser in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad.

Hij hoeft niet de gevangenis in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Alleen tbs met dwangverpleging en geen celstraf, zo luidde de eis op 29 september, omdat S. niet verantwoordelijk geacht kan worden voor de dubbele moord. Hij was volledig ontoerekeningsvatbaar. Volgens de aanklagers staat het vast dat S. op 26 oktober 2019 de bioscoop binnenliep en het schoonmakersechtpaar aanviel met een pas gekocht mes. Hij was te zien op beveiligingscamera’s en had zijn identiteitskaart in de bioscoop laten liggen. Lees alle info op Rtvnoord.nl Alles op een rijtje (112Groningen)