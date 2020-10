27-10-2020, Rtvnoord.nl bron

Dader bioscoopmoorden krijgt tbs met dwangverpleging

Groningen - Ergün S. krijgt tbs met dwangverpleging. Hij vermoordde op 26 oktober vorig jaar het echtpaar Gina en Marinus Visser in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad. Meldt Rtvnoord.

De rechtbank gaat mee in de eis die het Openbaar Ministerie formuleerde op 29 september. S. is volledig ontoerekeningsvatbaar en was op het moment van het doodsteken van het echtpaar onder invloed van wiet.

Hij kampt bijna zijn hele volwassen leven met psychoses en een schizofrene stoornis. Daarom krijgt hij geen celstraf, maar moet hij zo snel behandeld worden in een tbs-kliniek. 26-10-2019 was het gebeurd.

